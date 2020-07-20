MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci olay! Ot toplarken uçurumdan düştü
GeriGündem Feci olay! Ot toplarken uçurumdan düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

Feci olay! Ot toplarken uçurumdan düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feci olay! Ot toplarken uçurumdan düştü
Abone Olgoogle-news

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı ormanlık alanda kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Tufan Köse (34) yaşamını yitirdi. Köse’nin cansız bedeni, yaklaşık 12 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Seydikemer'in Yayla Patlangıç Mahallesi’nde yaşayan Tufan Köse, cumartesi günü babası Veysel Köse ile birlikte ormanlık alana ot toplamaya gitti. Köse, bir anda dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarladı. Baba Köse, oğlunun düştüğü yere kendisi inmeyi başaramayınca 112 Acil Sağlık Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla AFAD ve AKUT ekipleriyle UMKE sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmayla Tufan Köse’nin cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı.

Tufan Köse’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle