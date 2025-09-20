Feci olay… Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan çocuk öldü

Güncelleme Tarihi:
Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'taki apartmanda oturan H.Y, evinden taşınmak için bir nakliye firmasıyla anlaştı.
Taşınma sırasında nakliye asansörüne 5. kattan yüklenen koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan H.Y'nin kardeşi S.L'nin 9 yaşındaki kızı E.A'nın üstüne düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Nakliye firmasında çalışan M.G, E.G. ve A.H.M. gözaltına alındı.