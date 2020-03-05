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Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/DHA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Feci olay! Kolunu tereyağı makinesine kaptırdı...

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Feci olay! Kolunu tereyağı makinesine kaptırdı...
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Aydın'ın Söke ilçesinde Hayrettin Palamut (42), çalıştığı mandırada sağ kolunu tereyağı makinesine kaptırdı. Gelen son dakika haberine göre, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kolu makineden kurtarılan Palamut, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Cami Mahallesi'ndeki bir mandırada çalışan Hayrettin Palamut, saat 11.00 sıralarında, tereyağı yaparken, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Acı içinde bağıran Palamut'un feryadına koşan diğer çalışanlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Gelen sağlık ekipleri serum takarak Palamut'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de 20 dakikalık çalışmayla makineyi keserek Palamut'un sıkışan kolunu kurtarıldı.

Ambulansla Söke Fehime - Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palamut, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağ kolu parçalanan Hayrettin Palamut'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

Feci olay Kolunu tereyağı makinesine kaptırdı...


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