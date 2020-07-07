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Hürriyet
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Emin YEŞİL/DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Feci olay! Havasız kalan kurbanlıklar öldü

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İstanbul Sultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen 4 kurbanlık havasızlıktan öldü. Kurbanlıkların 2'si ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.

Olay, önceki gün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Çok sayıda kurbanlık dana, sahipleri tarafından Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetler içerisinde taşındı.

Habibler Arnavutköy bağlantı yolunda hayvanların havasız kaldığını fark eden sahipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa girerek, kamyonetin kasasını açtı. Diğer bir kamyon ise yol üzerinde durdurularak, kasası açıldı. Kapalı kasa kamyonetlerde havasız kalan 4 kurbanlık büyükbaş ölürken, 2'si ise ölmek üzereyken orada kesildi.

Feci olay Havasız kalan kurbanlıklar öldü

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Bir tane kamyon geldi. Açtılar kapıları. Nereye gittiklerini biz de bilmiyoruz. Kestikleri hayvanları arabaya attılar, sonra geldiler diğerlerini aldılar gittiler" dedi.

Bir başka mahalle sakini ise, "2 tane kapalı kasa kamyon geldi. Bir tanesi sokağa geldi. Kapısını açtılar. 1 tane hayvan ölüyormuş. 'Bıçak yok mu?' diye bağırdılar. Onu hemen kestiler. Ondan sonra ikinciyi kestiler arabanın içinde. Diğer kamyonda yol üzerindeydi. Orada da 4 tane kestiler. Pek iyi olmadı o hayvanlara. Kestikten sonra götürdüler. Canlı hayvanları burada bıraktılar. Sonra gelip onları da götürdüler. Birkaç kere 'siz nereden geldiniz?' diye sorduk, söylemediler" diye konuştu.

 

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