Feci olay! Evlenmeye hazırlanıyordu, trenin altında can verdi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanan ambulans şoförü trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

YOLCU TRENİNİN ALTINDA KALDI

Olay İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paramedik ambulans şoförü Mustafa Erke, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tren in altında kalan Erke’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Erke’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

"BU AY İÇİNDE EVLENECEKTİ"

İlk belirlemelere göre ambulans şoförü Erke’nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

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Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen ve ailevi sorunları olduğu iddia edilen Erke’nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.