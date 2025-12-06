×
Gündem Haberleri

Feci olayâ€¦ EÅŸini baltayla öldüren 77 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ± tutuklandÄ±

#Cinayet#Hatay Erzin#EÅŸ Cinayet
Feci olayâ€¦ EÅŸini baltayla Ã¶ldÃ¼ren 77 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ± tutuklandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 06, 2025 18:35

Hatayâ€™Ä±n Erzin ilÃ§esinde, eÅŸini baltayla Ã¶ldÃ¼rÃ¼p evin banyosuna gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ± tutuklandÄ±.

Â GÃ¶kdere Mahallesi'nde, eÅŸi Meliha S'yi (61) baltayla Ã¶ldÃ¼rÃ¼p evinin banyosuna gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bekir S'nin (77) jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Bekir S, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±. Meliha S'nin cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Feci olayâ€¦ EÅŸini baltayla Ã¶ldÃ¼ren 77 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ± tutuklandÄ±

EÅžÄ°NÄ° Ã–LDÃœRDÃœÄžÃœNÃœ Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Erzin ilÃ§esi GÃ¶kdere Mahallesiâ€™nde 4 AralÄ±kâ€™ta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kayÄ±p ihbarÄ±nda bulunulan Meliha Sâ€™nin cansÄ±z bedeni, dÃ¼n evinin banyosunda gÃ¶mÃ¼lÃ¼ halde bulunmuÅŸ, eÅŸini baltayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf eden Bekir S. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Feci olayâ€¦ EÅŸini baltayla Ã¶ldÃ¼ren 77 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ± tutuklandÄ±

