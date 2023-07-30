Feci olay! Beyoğlu'nda Fransız turist üçüncü kattan düştü

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yurda gelen Fransız turist Kevin Pauthier (21) semtteki bir sokakta bulunan 7 katlı bir binanın 3. katındaki dairede arkadaşıyla beraber yaşamaya başladı. Çevredekiler tarafından bilinen Fransız turist, olay günü evde yalnız olduğu esnada pencereden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan genç turisti gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

YAŞADIĞI DAİRENİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Pauthier'in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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“DURUMU İYİ DEĞİLDİ, KAFASINDAN KAN GELİYORDU”

Olayla ilgili konuşan Nihat A., “Bir baktım yerde yatıyordu. Polis geldi, yukarıdan düştüğünü tespit ettiler. Olay yeri inceleme geldi ve yukarıya çıktı. Sonra valizini aldılar ve gittiler. Durumunu şu anda bilemiyorum ama iyi değildi, kafasından kan geliyordu. Yabancı olduğunu sonradan öğrendim, Fransızmış” dedi.

KAZA SONUCU DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay esnasında evde başka birinin olmadığını belirledi. Azerbaycan uyruklu erkek bir şahısla yaşadığı öğrenilen turistin, kaza sonucu düştüğü değerlendiriliyor. Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.