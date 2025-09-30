×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci olay… Asansör düştü, bir kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Asansör Kazası#Mersin#Tarsus
Feci olay… Asansör düştü, bir kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 19:25

 Mersin'in Tarsus ilçesinde zemine düşen asansördeki kadın hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı. Daha sonra asansörün -1. kata düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bu sırada, kadının eşi Gökhan Kıyga eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Feci olay… Asansör düştü, bir kadın hayatını kaybetti

EŞİ DE YARALANDI

Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kıyga'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Güney Mezarlığına getirildi. Ayağından yaralanan Gökhan Kıyga tedavisinin ardından eşinin cenazesine koltuk değnekleriyle geldi.

Haberin Devamı

Cenazeye Kıyga'nın ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pelin Yaşot Kıyga'nın cenazesi toprağa verildi. Kıyga'nın bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asansör Kazası#Mersin#Tarsus

BAKMADAN GEÇME!