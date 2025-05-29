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Feci olay! Alevlerin arasında can verdi, o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil Yangını#Yangın Faciası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 15:00

Temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak (35), hayatını kaybetti. Ak'ın alevlerin arasında kaldığı anlar kameraya böyle yansıdı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak (35), hayatını kaybetti. Ak'ın alevlerin arasında kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci olay Alevlerin arasında can verdi, o anlar kamerada

Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde 1620 Sokak'taki oto yıkamacıda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak'ın temizlediği 06 ELE 294 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ak kaçmaya çalıştı ancak iş yerinde mahsur kaldı.

YANGINA OTOMOBİLDEN SIZAN BENZİN NEDEN OLDU

Diğer esnafın durumu bildirmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının otomobilden sızan benzinin alev almasıyla çıktığı tespit edildi.

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Feci olay Alevlerin arasında can verdi, o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ak, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Otomobil Yangını#Yangın Faciası#Güvenlik Kamerası

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