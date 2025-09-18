×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci olay! 5’inci kattan düşen 2 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Feci Olay#5. Kattan Düşme#Ölüm
Feci olay 5’inci kattan düşen 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 19:39

 ORDU’da bir apartmanın 5’inci katından düşen Mert Tezlik (25) ve Dilek Avkaş (20), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Mert Tezlik ve Dilek Avkaş, 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Feci Olay#5. Kattan Düşme#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!