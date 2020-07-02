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Ahmet KORKMAZER - DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Feci olay! 2 çocuk annesi kadın 9. kattan düştü

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Feci olay! 2 çocuk annesi kadın 9. kattan düştü
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Nevşehir'de, 2 çocuk annesi Arzu T. (38), 9'uncu kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Bekdik Mahallesi’nde bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Arzu T., 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Arzu T., toprak zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Arzu T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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