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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.09.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Feci olay... 11'inci kattaki evinin pencere camını silerken düşüp, öldü

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Feci olay... 11'inci kattaki evinin pencere camını silerken düşüp, öldü
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ADANA'da 11'inci kattaki evinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız (38), hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçe Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 11'inci katında oturan Ülfet Yıldız, evde yalnız başınayken, salon penceresinin camını silerken dengesini kaybedip düştü. Yıldız'ın düştüğünü gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülfet Yıldız'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

Ülfet Yıldız'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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