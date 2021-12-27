Feci kazada yaşamını yitirenlerden biri de iş adamı Mehmet Fatih Sönmez... Nişanladıktan 2 saat sonra acı haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
Kâbus devam ediyor Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybettiKâbus devam ediyor! Vali açıkladı: 5 kişi hayatını kaybetti#Çorum
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
81 ile genelge gönderildi Bakanlıktan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem81 ile genelge gönderildi! Bakanlık'tan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
BDDKdan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusuBDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu#BDDK
Bakan Nebati başkanlık edecek Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacakBakan Nebati başkanlık edecek! Ekonomide kritik toplantı yarın yapılacak#Nureddin Nebati
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
Löw kararını verdi Fenerbahçe bekleniyordu, Tayfun Korkut detayı...Löw kararını verdi! Fenerbahçe bekleniyordu, Tayfun Korkut detayı...#Joachim Löw
İş adamından nişanlandıktan 2 saat sonra acı haber Son fotoğrafİş adamından nişanlandıktan 2 saat sonra acı haber! Son fotoğraf#Bursa
Bu nasıl komşu Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadıBu nasıl komşu? Kamera görüntüleri ele verdi: Yapmadığı kalmadı#Istanbul
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
Aralarına sonradan katıldılar ama ailedeki tüm kadınları listeden sildilerAralarına sonradan katıldılar ama ailedeki tüm kadınları 'listeden sildiler'#Kate Middleton
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada yaşamını yitirenlerden biri de iş adamı Mehmet Fatih Sönmez... Nişanladıktan 2 saat sonra acı haber

#Bursa#Mehmet Fatih Sönmez#Kaza
Feci kazada yaşamını yitirenlerden biri de iş adamı Mehmet Fatih Sönmez... Nişanladıktan 2 saat sonra acı haber

Bursa'da dün gece meydana gelen kazada ölen 3 kişiden Mehmet Fatih Sönmez’in Türkiye genelinde 121 şubesi olan bir güzellik merkezi firmasının sahibi olduğu belirtildi. İznik’te nişanlandıktan sonra kent merkezine dönmek için yola çıkan iş adamı Sönmez’den geriye, 2 saat önceki törende çekilen mutluluk fotoğrafı kaldı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul- Bursa-İzmir Otoyolu, Engürücük Mahallesi Gemlik Gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Bursa yönüne giden Mesut Yıldız yönetimindeki 16 U 2263 plakalı otomobil, sol şeritten orta şeride geçerken aynı yöne giden İbrahim Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücülerden Mehmet Fatih Sönmez ile yanındaki Ömer Faruk Sönmez ve 16 JMK 82 plakalı araçta bulunan İsmail Köse hayatını kaybetti, diğer sürücüler İbrahim Köse ve Mesut Yıldız ile Yılmaz Sönmez ve Cihangir Aslan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözden Kaçmasın

Feci kazadan fotoğraflarFeci kazadan fotoğraflarHaberin Tüm Görselleri

NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazada ölen Mehmet Fatih Sönmez ile Ömer Faruk Sönmez’in kardeş, İsmail Köse’nin ise akrabaları olduğu belirtildi. Mehmet Fatih Sönmez’in İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Fatmanur Dalgıç ile nişanlandıkları, törenin ardından da Bursa’ya dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Sönmez’den geriye nişanda çekilen mutluluk fotoğrafı kaldı.

Feci kazada yaşamını yitirenlerden biri de iş adamı Mehmet Fatih Sönmez... Nişanladıktan 2 saat sonra acı haber

Haberin Devamı

Aslen Ağrılı olan Mehmet Fatih Sönmez’in uzun süredir Bursa’da yaşadığı ve Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezi firmasının sahibi olduğu bildirildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, memleketleri Ağrı’da toprağa verilecek.

Nişanlandıktan 2 saat sonra kazada öldü
daha fazla video içinNişanlandıktan 2 saat sonra kazada öldü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Mehmet Fatih Sönmez#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar