×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada yaralanan 6 yaşındaki Hasan'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 09:53

Denizli'de tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Çetin(6) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Çetin idaresindeki 35 NHG 38 plakalı araç, tali yoldan ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü İbrahim Çetin'in idaresindeki araçta ise yangın çıktı. Kazada yolcu konumunda olan Çetin'in oğlu Hasan Çetin (6) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hasan Çetin, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığına defnedildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!