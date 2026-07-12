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Feci kazada uzman çavuş ve eşi öldü; 8 aylık bebekleri ağır yaralandı

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#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Kaza
Feci kazada uzman çavuş ve eşi öldü; 8 aylık bebekleri ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 12:49

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 8 aylık bebekleri ağır yaralandı.

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Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur (26) yaşamını yitirdi, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Feci kazada uzman çavuş ve eşi öldü; 8 aylık bebekleri ağır yaralandı

Yaralı bebek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Feci kazada uzman çavuş ve eşi öldü; 8 aylık bebekleri ağır yaralandı

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Öte yandan Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. 

Feci kazada uzman çavuş ve eşi öldü; 8 aylık bebekleri ağır yaralandı

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#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Kaza

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