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Feci kazada üniversiteli Ömer hayatını kaybetti

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası
Feci kazada üniversiteli Ömer hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 14:09

Konya'da, önce sollamak istediği araca, ardından refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki üniversite öğrencilerinden Ömer Kara (21) hayatını kaybetti, Faruk Tankut Kocabaşa (19) ise yaralandı.

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Kaza, gece yarısı sıralarında, Beyşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi Ömer Kara, yönetimindeki 64 ABV 480 plakalı otomobille, sollamak istediği H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı otomobile, ardından da refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Ömer Kara yaşamını yitirdi, yanındaki aynı üniversitede öğrenci olan arkadaşı Faruk Tankut Kocabaşa yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Faruk Tankut Kocabaşa ile Kara'nın cansız bedeni, bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocabaşa, buradaki müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kara'nın cenazesi ise otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası

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