Feci kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu Ã¶ÄŸretmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, Atakent 4. Cadde Ã¼zerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 DYH 958 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarÄ±nda bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursuna ait iki otomobil ve minibÃ¼se Ã§arptÄ±. Otomobil ardÄ±ndan da sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu eÄŸitmeni Kader Demirkol'a Ã§arptÄ±ktan sonra savrularak refÃ¼je Ã§Ä±ktÄ±. YaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Demirkol, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

"ARKADAÅžIMIZI KAYBETTÄ°K"

HayatÄ±nÄ± kaybeden Kader hocanÄ±n arkadaÅŸÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Dursun, "Trafik kazasÄ± sonucu bir gÃ¶rev arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. NasÄ±l olduÄŸuna dair bilgimiz de yok. Buraya geldim yoldayken Ã¶ÄŸrendim arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Elimizden bir ÅŸey gelmiyor sonuÃ§ta gidilmiÅŸ bir can var. Tedbirlerin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸi tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerekiyor" dedi.

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"KAZA Ä°STENMEYEREK OLUR, BU CÄ°NAYET"

Kader Demirkol'un meslektaÅŸÄ± Olgun Ã‡ika, "Olay tamamen hÄ±zla alakalÄ±. Alkol, bilinÃ§siz sÃ¼rÃ¼cÃ¼. Bu kaza deÄŸil, kaza istenmeyerek olur, bu cinayet. Olan bizlere oldu. YaralandÄ±. Kan kaybÄ± yÃ¼ksekti, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti" ifadesini kullandÄ±.

Kazaya neden olan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n alkollÃ¼ olduÄŸu iddia edildi.