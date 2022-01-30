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Feci kazada sürücü kursu öÄŸretmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

#Ä°stanbul#Küçükçekmece#Sürücü Kursu
Feci kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu Ã¶ÄŸretmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, park halindeki iki otomobil ve bir minibÃ¼se Ã§arptÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu eÄŸitmeni olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Kader Demirkol kaza sonucunda kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Kazaya neden olan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n alkollÃ¼ olduÄŸu iddia edildi.

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Kaza, Atakent 4. Cadde Ã¼zerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 DYH 958 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarÄ±nda bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursuna ait iki otomobil ve minibÃ¼se Ã§arptÄ±. Otomobil ardÄ±ndan da sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu eÄŸitmeni Kader Demirkol'a Ã§arptÄ±ktan sonra savrularak refÃ¼je Ã§Ä±ktÄ±. YaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Demirkol, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

"ARKADAÅžIMIZI KAYBETTÄ°K"

HayatÄ±nÄ± kaybeden Kader hocanÄ±n arkadaÅŸÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Dursun, "Trafik kazasÄ± sonucu bir gÃ¶rev arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. NasÄ±l olduÄŸuna dair bilgimiz de yok. Buraya geldim yoldayken Ã¶ÄŸrendim arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Elimizden bir ÅŸey gelmiyor sonuÃ§ta gidilmiÅŸ bir can var. Tedbirlerin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸi tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerekiyor" dedi.

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Feci kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu Ã¶ÄŸretmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

"KAZA Ä°STENMEYEREK OLUR, BU CÄ°NAYET"

Kader Demirkol'un meslektaÅŸÄ± Olgun Ã‡ika, "Olay tamamen hÄ±zla alakalÄ±. Alkol, bilinÃ§siz sÃ¼rÃ¼cÃ¼. Bu kaza deÄŸil, kaza istenmeyerek olur, bu cinayet. Olan bizlere oldu. YaralandÄ±. Kan kaybÄ± yÃ¼ksekti, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti" ifadesini kullandÄ±.

Kazaya neden olan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n alkollÃ¼ olduÄŸu iddia edildi.

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#Ä°stanbul#Küçükçekmece#Sürücü Kursu

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