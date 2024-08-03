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Feci kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza
Feci kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Şanlıurfa’nın Akçakale Caddesi’ndeki Millet Bahçesi önünde önceki gün saat 21.30 sıralarında Mustafa K. (19) yönetimindeki 34 GB 7089 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6’sı çocuk, 8 kişiye çarptı.

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Kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yaşamını yitirdi. Rukiye ve Serhat’ın babaları Mehmet ve anneleri Zeynep ile kardeşleri Abdulselam İsi (12) ise yaralandı. Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan sürücü Mustafa K., önceki gece geç saatlerde Eyyübiye Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söyleyen ehliyetsiz sürücü Mustafa K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza

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