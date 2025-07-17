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Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Traktör Çarpışması
Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 16:35

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit (42) öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Halil Koçyiğit yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi‘ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Feci kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

 

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Traktör Çarpışması

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