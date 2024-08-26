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Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Eskişehir
Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 13:59

Eskişehir'de otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki 2 araca çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun (72) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Oktay Ş.'nin kullandığı 06 GSA 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Savrulan otomobil seyir halindeki Demir Ü. yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı TIR ile İdris A.'nın kullandığı 34 FTR 895 plakalı otomobile çarptı.

Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada ortadan ikiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun hayatını kaybetti. İhbar gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Oktay Ş. ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Rufi Coşkun'un cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılardan Oktay Ş.’nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Eskişehir

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