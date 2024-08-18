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Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

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#Kaza#Burdur#Karamanlı
Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, çocukları yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:52

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin refüjde yığılı bordür taşlarına çarpması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

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İzzet Sayar (58) idaresindeki 48 ALA 491 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Mürseller Köyü Kavşağı yakınında, yol çalışmasında kullanmak üzere refüje yığılan bordür taşlarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Sayar (58) ile eşi Neşe Sayar'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Kazada yaralanan çiftin çocukları Ali Yahya Sayar (18) ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ve eşinin cenazeleri, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Feci kazada karı koca hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

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#Kaza#Burdur#Karamanlı

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