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Feci kazada karı koca hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Rize#Ardeşen
Feci kazada karı koca hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 15:06

Rize'nin Ardeşen ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti.

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Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Feci kazada karı koca hayatını kaybetti

Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Feci kazada karı koca hayatını kaybetti

Feci kazada karı koca hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Rize#Ardeşen

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