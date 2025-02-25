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Feci kazada iş insanı ve eşi öldü, 2 yaralı

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#İzmir#İş İnsanı#Mehmet Kazım Sertdemir
Feci kazada iş insanı ve eşi öldü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 13:20

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir (71) ve eşi Seniye Sertdemir (72) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir’in kontrolünü yitirdiği 35 CER 11 plakalı otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#İzmir#İş İnsanı#Mehmet Kazım Sertdemir

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