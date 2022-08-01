Feci kazada ilaç firması yöneticisi hayatını kaybetti, eşi yaralı

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Kaza, dün akşam Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı kazada yola savruldu.

Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı.

İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi yarın İstanbul Ümraniye’de toprağa verilecek