Feci kazada hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler Ä°kiye bÃ¶lÃ¼nen otomobilden yola fÄ±rladÄ±lar

Kaza, Ä°negÃ¶l ilÃ§esinin kÄ±rsal KurÅŸunlu Mahallesi yolu Ã¼zerinde meydana geldi. KurÅŸunlu Mahallesinden Ä°negÃ¶l'e seyir halinde olan OÄŸuzhan SÃ¶nmez (22) yÃ¶netimindeki 16 ADG 060 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. KarÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§en otomobil, Onur GÃ¼rsoy (37) yÃ¶netimindeki 16 S 6195 plakalÄ± servis otobÃ¼sÃ¼ ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle ikiye bÃ¶lÃ¼nen otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ SÃ¶nmez ile yanÄ±nda bulunan Fatih Akyol (22) yola fÄ±rladÄ±.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin kontrolÃ¼ sonucu Fatih Akyolâ€™un olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. aÄŸÄ±r yaralanan OÄŸuzhan SÃ¶nmez ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°negÃ¶l Devlet Hastanesinde yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Onur GÃ¼rsoy'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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