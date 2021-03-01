Feci kazada hayatını kaybetmişti! Triatlona hazırlanıyormuş

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Serik Caddesi'nde meydana geldi. Havalimanından kent merkezine doğru giden Behran Şahin (50) yönetimindeki 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında koşan Mustafa Ergün'e çarptı. Ergün çarpmanın etkisiyle savrularak başını yol kenarındaki bariyere vurduktan sonra refüje düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mustafa Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ergün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Şahin ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRİATLONA HAZIRLANIYORMUŞ

Mustafa Ergün'ün triatlona hazırlandığı, her gün kent merkezinden Belek'e koştuğu öğrenildi. Ergün'ün cenazesinin bugün Aksu ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.