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Feci kazada hayatını kaybetmişti! Harçlık için motokuryelik yapıyormuş

#Kaza#Motokurye#Ahmet Rüştü Bayar

Ankara'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden kurye Ahmet Rüştü Bayar (22), memleketi Çankırı’da toprağa verildi. Bayar'ın Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde; İbrahim C.’nin aracının savrulup, kaldırıma çarparak, hava yastığı açık halde motosiklete çarptığı görüldü.

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 Kaza, dün Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra hava yastığı açık olarak önündeki kurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye Bayar, yola fırlarken otomobil de yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Bayar ve otomobil sürücüsü İbrahim C., kazada ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim C.'nin ise tedavisi sürüyor.

Feci kazada hayatını kaybetmişti Harçlık için motokuryelik yapıyormuş


OKUL HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Bayar için memleketi Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Türbaşı köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bayar’ın iş yerinden ve üniversiteden arkadaşları ile yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken acılı anneyi de Bayar'ın arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra toprağa verildi.

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Feci kazada hayatını kaybetmişti Harçlık için motokuryelik yapıyormuş



ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE HAVA YASTIĞI AÇILMIŞ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; İbrahim C.’nin aracının savrulup, kaldırıma çarptığı, park halindeki araçları sıyırarak, hava yastığı açık olarak motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti Harçlık için motokuryelik yapıyormuş

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#Kaza#Motokurye#Ahmet Rüştü Bayar

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