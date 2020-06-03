Feci kazada genç veteriner hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çardak ilçesi Cumali mevkiinde meydana geldi. Oğuz Kaan Demiröz, kullandığı 20 ABK 185 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Sürücü Demiröz, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan Demiröz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçede veteriner olan Demiröz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.