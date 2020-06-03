MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci kazada genç veteriner hayatını kaybetti
GeriGündem Feci kazada genç veteriner hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Feci kazada genç veteriner hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feci kazada genç veteriner hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Denizli'nin Çardak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü veteriner hekim Oğuz Kaan Demiröz (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çardak ilçesi Cumali mevkiinde meydana geldi. Oğuz Kaan Demiröz, kullandığı 20 ABK 185 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Sürücü Demiröz, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerine sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan Demiröz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçede veteriner olan Demiröz'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle