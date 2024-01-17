×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada Elis bebek hayatını kaybetti! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kocaeli#İş Makinesi
Feci kazada Elis bebek hayatını kaybetti Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 15:43

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesi, Ceylan Ş. (29) ile 2 çocuğuna çarptı. Kazada, tekerin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş. (2) yaşamını yitirdi, hafif yaralanan hamile annesi Ceylan Ş. ile kardeşi Gülbeyaz Ş. (3), hastanede tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak’ta meydana geldi. Belediyeye bağlı taşeron firmaya ait S.S.’nin operatörlüğünü yaptığı 34 00 16 11659 plakalı iş makinesi, Ceylan Ş. ile biri bebek arabasında, 2 çocuğuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Ş. ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazada Elis bebek hayatını kaybetti Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Haberin Devamı

BABA VE DİĞER YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eşi ve kızına iş makinesi çarptığını haber alıp kaza yerine gelen Mehmet Ş. ve diğer yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İş makinesinin operatörü S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Elis Ada Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Feci kazada Elis bebek hayatını kaybetti Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kocaeli#İş Makinesi

BAKMADAN GEÇME!