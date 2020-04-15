MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFeci kazada bir polis yaşamını yitirdi
GeriGündem Feci kazada bir polis yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Feci kazada bir polis yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Feci kazada bir polis yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Polis memuru Mehmet Harun Okşar yönetimindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil ile Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar yaşamını yitirdi, diğer sürücü Yücer ile araçlarda bulunan Selimhan Kıral (21) ile Furkan Yıldız (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Mehmet Harun Okşar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle