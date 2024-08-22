Feci kazada baba ile oğlu öldü, 6 kişi yaralandı

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Kaza, Tunceli- Erzincan kara yolunun 15’inci kilometresindeki Pah Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 814 plakalı cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Hurdaya dönen cipteki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1'i çocuk 2 kişi, kurtarılamadı. 6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tunceli'de Erkan G.'nin (32) kullandığı cip ile İ.A.'nın (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada cipteki Emrullah Korkmaz (29) ile oğlu Alparslan (4) hayatını kaybetti, sürücü Erkan G. ile Menessa K. (5), Buğlem G. (4), Sare Hüma G.(1), Esma G. (35) ve Hilal K. (28) yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.