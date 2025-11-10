×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Trafik Kazası
Feci kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 14:38

Elazığ'da ağaca ve elektrik direğine çarptı. Tedaviye alınan yaralılardan Songül Tütünen (41) ve oğlu 6 aylık Muaz kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunda meydana geldi. Gülbahar B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Feci kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI 

Elazığ-Malatya kara yolunda Gülbahar B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan 6 kişi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Songül Tütünen (41) ve oğlu 6 aylık Muaz kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Feci kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

Haberin Devamı

ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ 

Öte yandan sürücü Gülbahar B. ve arkadaşının doktora eğitimi için Malatya’ya gidecekleri, hayatını kaybeden Songül Tütünen’in sürücünün halası olduğu ve çocuklarını tedavi için Malatya’daki hastaneye götürdüğü öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik Kazası#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!