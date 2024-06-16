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Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı

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#Trafik Kazası#Kaza#Rize
Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 12:20

Rize'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu Mehmet Ziya (5) ağır yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine seyreden Ümit Bal yönetimindeki 53 HC 293 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya, ağır yaralandı.

Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı

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Tedaviye alınan yaralılardan anne ile çocukları Burak ve Mert, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ve oğlu yaralandı

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#Trafik Kazası#Kaza#Rize

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