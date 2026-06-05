×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada ağır yaralanmıştı! 5 gün sonra acı haber geldi... 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Orhangazi#Trafik Kazası
Feci kazada ağır yaralanmıştı 5 gün sonra acı haber geldi... 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 17:02

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Mehmet Koparan 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan’ın da 11 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığı, 2 gün tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. (70) yönetimindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada ağır yaralanmıştı 5 gün sonra acı haber geldi... 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı

5 GÜN SONRA ACI HABER

Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kazada ağır yaralanmıştı 5 gün sonra acı haber geldi... 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

11 YIL ÖNCE DE ABLASI KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞ

Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da 2015’te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki 17 TS 650 plakalı motosikletle Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba Köyü'nden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki 17 TD 372 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazada ağır yaralanmıştı 5 gün sonra acı haber geldi... 11 yıl sonra ablasıyla aynı kaderi paylaştı

Gözden Kaçmasınİzmirde kahreden olay Sulama havuzunda bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiİzmir'de kahreden olay! Sulama havuzunda bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Orhangazi#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!