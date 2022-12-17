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Feci kazada 9 göçmen hayatını kaybetmişti: Cenazeler teslim ediliyor

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#Cenaze#Trafik Kazası#Göçmen
Feci kazada 9 göçmen hayatını kaybetmişti: Cenazeler teslim ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 13:57

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen minibüste yaşamını yitiren 9 düzensiz göçmenin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıyor.

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Suriye'den dün sabah saatlerinde sisli havada kaçak yollardan sınırı geçen 30 göçmen, ismi öğrenilemeyen organizatörün kullandığı 67 VE 781 plakalı minibüs ile şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Tali yollardan ilerleyen minibüsün şoförü, devriye görevi yapan jandarmayı fark edip hız yaparak uzaklaşmak istedi. Ancak bu sırada sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi. Kazada 6’sı olay yerinde, 3’ü hastanede 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Feci kazada 9 göçmen hayatını kaybetmişti: Cenazeler teslim ediliyor


Ölen, 5’i çocuk, 9 kişinin Adli Tıp Kurumu morgunda otopsileri tamamlandı. Göçmenlerden Hasan İsmail'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Hasan İsmail'in cenazesi, yakınları tarafından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

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Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtuŞanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
daha fazla video içinŞanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu

Bu arada kazaya karışan minibüs şoförü ile göçmenlerin sınırdan kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Feci kazada 9 göçmen hayatını kaybetmişti: Cenazeler teslim ediliyor

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#Cenaze#Trafik Kazası#Göçmen

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