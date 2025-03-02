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Feci kazada 6 kişi can verdi: Cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

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#Trafik Kazası#Hatay#Kaza
Feci kazada 6 kişi can verdi: Cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 14:18

Hatay'da servis minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada hayatını kaybeden 6 kişi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildiler.

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Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, Yusuf Y. idaresindeki 31 C 0004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış, kazada 6 kişi ölürken, 8 kişi yaralanmıştı.

Feci kazada 6 kişi can verdi: Cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi’ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada ölenler; Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (17), Ahmet Koçak, Ömer Albayrak (20), Mehmet Albayrak (18) ve Halil Albayrak (23) Bohşin Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan katıldı.

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Feci kazada 6 kişi can verdi: Cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı

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#Trafik Kazası#Hatay#Kaza

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