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Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yalarandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Ordu
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yalarandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 11:14

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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İlçenin Meşebükü Mahallesi'nde İ.B'nin (63) kullandığı 52 AAU 256 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Hızlı'ya (86) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, karşı şeritte seyreden M.A.B. (55) yönetimindeki 52 ABD 398 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yalarandı

Mevlüt Hızlı olay yerinde, ona çarpan araçta bulunan İsmail Bulmuş (56) ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler İ.B. ve M.A.B. ile araçlarda bulunan İ.Ö. (41), Z.B. (29) ve N.K. (28) ise hastanelerde tedavi altına alındı.

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Ordu

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