×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kayseri#Kaza
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 17:23

Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Efe Egemen E. (24) idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen E. ile yanındakilerden Devrim E. (48) hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Efe Egemen E. ve Devrim E.’nin cenazeleri ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kayseri#Kaza

BAKMADAN GEÇME!