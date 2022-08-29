Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Yeşilhisar#Niğde
Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:53

Kayseri - Niğde karayolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 çocuk öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

E.D. idaresindeki 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile 38 D 5553 plakalı hafif ticari araçtaki aynı aileden H.D., K.D. (10), Z.D. (8), S.D. ve A.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.D. ve Z.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Yeşilhisar#Niğde

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji