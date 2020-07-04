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Yavuz YILMAZ - DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Feci kaza! Yüzlerce tavuk telef oldu...

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Feci kaza! Yüzlerce tavuk telef oldu...
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan tavuk yüklü kamyonun şoförü yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan yaklaşık bin tavuk da telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

Feci kaza Yüzlerce tavuk telef oldu...

Bursa merkezden İnegöl yönünde giden Ufuk Demiral yönetimindeki 16 KER 68 plakalı tavuk yüklü kamyon, ilçe girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Feci kaza Yüzlerce tavuk telef oldu...

Kazada sürücü Demiral yaralandı. Kamyonun kasasındaki kafeslerde bulunan 2 bin tavuktan yaklaşık bin tanesi telef oldu. Ufuk Demiral, çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Demiral'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer tavuklar ise ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

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