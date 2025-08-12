×
Feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Ağustos 12, 2025 07:32

Bolu’da, Anadolu Otoyolu’nda soğan yüklü kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü Gürkan Güner hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bahçeköy köyü mevkisinde meydana geldi. Malatya’dan İstanbul’a gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Güner yönetimindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, Yusuf S. yönetimindeki 05 ABV 303 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 kişi ise yaralandı. Kazada sıkışarak yaralanan ve ismi öğrenilemeyen muavin, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

