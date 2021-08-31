Feci kaza! Üstgeçitten tren raylarına uçtu

İzmir’de aşırı hız yaptığı iddia edilen Kamil Gözlekçi yönetimindeki 50 DF 138 plakalı hafif ticari araç, dün 04.30 sıralarında, Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak’a seyir halinde olduğu sırada üstgeçitteki virajı alamadı. Demir bariyerleri aşan araç, tren raylarına uçtu. Kazayı gören çevredekiler, hemen 112’yi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri, hurdaya dönen hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. Yapılan kontrolde, 2’si kadın 6 kişinin içinde bulunduğu araçtaki Ayşenur Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olup olmadıkları, hastanede yapılacak kan testinde belirlenecek.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara