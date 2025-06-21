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Feci kaza! Uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki iki kişi öldü

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#Feci Kaza#Adıyaman#Kamyonet Kazası
Feci kaza Uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki iki kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 18:13

Adıyaman’da uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Adıyaman’da, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap (59) ile araçtaki Mahmut Ayaz (65), hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana geldi. Mehmet Özçalkap'ın (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AG 354 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçtaki Mahmut Ayaz'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Feci Kaza#Adıyaman#Kamyonet Kazası

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