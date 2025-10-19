Feci kaza… Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Haberin Devamı

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

32 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.