×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza… Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli Kazası#Midibüs Devrildi#Tur Otobüsü Kazası
Feci kaza… Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 18:44

Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci kaza… Tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

32 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli Kazası#Midibüs Devrildi#Tur Otobüsü Kazası

BAKMADAN GEÇME!