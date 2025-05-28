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Feci kaza: TIR'ın altında kalan genç yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#Kaza#Mersin
Feci kaza: TIRın altında kalan genç yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 16:34

Mersin'de TIR'ın çarptığı stajyer öğrenci Okan Utku S. (16) yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından aracını bırakıp kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitedeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olan Okan Utku S. bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Okan Utku S.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Okan Utku S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Polis, kazadan sonra aracını bırakıp kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. 

Feci kaza: TIRın altında kalan genç yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#Kaza#Mersin

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