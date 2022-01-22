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Feci kaza: TIR'a arkadan çarptı... 4 yaralı

#Trafik Kazası#Bursa#TIR

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp TIR’a arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs şoförü Çetin Özkan (34) itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Çetin Özkan’ın kontrolünü kaybettiği 16 M 1051 plakalı yolcu minibüsü, Sercan Işık yönetimindeki 34 GF 1133 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Savrulan TIR nedeniyle Yücel Yüksel’in direksiyon kırınca kontrolünü kaybettiği 07 CBF 22 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı.

Feci kaza: TIRa arkadan çarptı... 4 yaralı

Kazada, minibüs sürücüsü Özkan ile yolcular Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan Çetin Özkan, Selim Din ve Sedalet Küçüknizam Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Kurtuluş ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kaza nedeniyle kapanan Yalova Yolu Caddesi’nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Feci kaza: TIRa arkadan çarptı... 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Bursa#TIR

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