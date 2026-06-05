×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci kaza… Ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Bebek Ölümleri#Yaralılar
Feci kaza… Ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 23:49

ERZURUM’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.40 sıralarında Hınıs-Muş kara yolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi. Hınıs’a istikametinde Ekrem İ.'nin (58) kontrolünü yitirdiği 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.’nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza… Ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kalbi duran Yusuf Ali M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karayazı Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ise ileri tetkik için Erzurum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

Haberin Devamı

Feci kaza… Ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Bebek Ölümleri#Yaralılar

BAKMADAN GEÇME!