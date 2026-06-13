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Feci kaza… Tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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#Çanakkale Kaza#LNG Tanker Kazası#Gelibolu Trafik Kazası
Feci kaza… Tankere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 05:08

Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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#Çanakkale Kaza#LNG Tanker Kazası#Gelibolu Trafik Kazası

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