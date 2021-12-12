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Feci kaza! Taksinin çarptığı çocuk ağır yaralı

#Bursa#Kaza#Taksi

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa ticari taksi çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün saat 15.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kaplıca caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırtasiye alışverişi yapıp evine dönen çocuk, yolun karşısına geçmek istediği sırada ticari taksi çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuk yola savruldu.

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Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ticari taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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#Bursa#Kaza#Taksi

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