Feci kaza… Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Metin Göçmen'in (44) kontrolünü yitirdiği 03 AHJ 008 plakalı otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve aynı aileden Muhammed Göçmen (42), Gülcihan Göçmen (33), Ahmet Göçmen, Fatma Göçmen (11) ve Mustafa Göçmen (7), ambulanslarla Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Göçmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.